ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis

Op dit moment werkt 80 procent van al het ING-personeel vanuit huis, nu het coronavirus in veel landen aan een tweede of zelfs derde opleving bezig is. De ervaringen van nu leren dat er veel mogelijk is op het vlak van werken op afstand. Daarmee wordt ook de rol van kantoorruimtes en de inrichting daarvan anders, legt Van Rijswijk uit. „Het zou best weleens kunnen worden als voetbalkantines. Je komt eerst in een groep bij elkaar voor informeel overleg op kantoor, en gaat vervolgens naar huis om daarna verder te werken.”

Dat ING-personeel voor 50 procent vanuit huis kan werken, is volgens de topman geen regel maar een „basisaanname.” Op dit moment onderzoekt de bank in acht landen via welke richtlijnen dat kan. Daarbij is er ook aandacht voor de regelgeving in de verschillende landen waar de bank actief is.

De grootbank schaart zich achter een groeiend aantal bedrijven dat personeel permanent een deel van het werk thuis wil laten doen. Telecombedrijf KPN meldde dinsdag al te onderzoeken of het met minder kantoren toe kan. Grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Microsoft en Twitter, kondigden ook al toekomstplannen aan waarbij werken vanuit huis een vast onderdeel van de werkweek wordt.

Waar ING volgend jaar meer werk verwacht, is de afdeling bijzonder beheer, waar zakelijke klanten met acute financiële problemen worden ondergebracht. Op dit moment is er nog geen sprake van extra drukte op deze afdeling, maar de bank heeft al wel extra personeel daarvoor ingezet. Volgens Van Rijswijk zorgen steunmaatregelen vanuit de overheid en banken er nu nog voor dat zakelijke klanten ondanks de tweede lockdown overeind blijven. „Voor een toename van bijzonder beheer is het nog wat vroeg. Betaalpauzes van banken duren vaak tot het einde van dit jaar en in sommige gevallen nog langer.”

ING zelf verleende sinds de coronacrisis wereldwijd ongeveer 200.000 betaalvakanties aan klanten. Zo’n 60 procent daarvan was voor zakelijke klanten en 40 procent voor huishoudens. Dat uitstel werd vooral in april, kort na de eerste wereldwijde virusuitbraak, verleend.