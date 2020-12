Woningverhuursite Airbnb tot $35 miljard waard bij beursgang

De Amerikaanse woningverhuursite wil voorafgaand aan zijn beursgang later deze maand in totaal 51,9 miljoen aandelen verkopen. De emissieprijs is vastgesteld tussen $44 en $50 per aandeel.

De Amerikaanse grootbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs staan garant voor de begeleiding van Airbnb naar de beurs. De notering zal verschijnen op de technologiebeurs Nasdaq onder het symbool ABNB.

In augustus liet Airbnb al weten het papierwerk voor een beursgang vertrouwelijk te hebben ingediend bij de toezichthouder. Die gegevens hoeft een bedrijf pas bekend te maken als het beslist wanneer het daadwerkelijk naar de beurs wil.

De laatste tijd heeft Airbnb geprofiteerd van de angst van veel reizigers om in grote hotels te verblijven tijdens de coronauitbraak. In plaats daarvan kiezen ze liever voor een kleine accommodatie.

In juli liet het bedrijf weten voor het eerst sinds begin maart boekingen voor meer dan 1 miljoen overnachtingen in één dag te hebben behaald.