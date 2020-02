Topman Frans Muller is tevreden over het resultaat van 2019. Ⓒ ANP Ahold Delhaize… 22.54 1.08 %

Ahold Delhaize presenteerde over 2019 betere cijfers dan verwacht, met een omzetstijging van 2,3% bij gelijke wisselkoersen op €66,2 miljard. De operationele marge daalde iets: 4,2% in 2019 tegen 4,4% in 2018.