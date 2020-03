Bank of England verlaagt rente opnieuw om coronacrisis

Met hetzelfde doel voor ogen breidt de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma van staatsobligaties en bedrijfsleningen uit.

Het belangrijkste rentetarief is nu verlaagd van 0,25 procent naar 0,1 procent. Het is al de tweede keer in iets meer dan een week tijd dat de Bank of England de rente verlaagd. Vorige week haalde de centrale bank een tussentijds een half procentpunt van zijn rentetarief af.

Het opkoopprogramma van obligaties wordt met 200 miljard pond verruimd naar een totaal van 645 miljard pond. Daarnaast breidt de Bank of England zijn financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven uit.

„Tijdens de afgelopen dagen zijn de omstandigheden op de Britse obligatiemarkt verslechterd, net als voor andere landen. De financiële condities zijn daarom verkrapt”, liet de centrale bank weten in een verklaring.