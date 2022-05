Werk aan Afsluitdijk ontspoort: fors duurder en bouwers deels aan kant geschoven

Binnenland

Domtoren tijdelijk niet de hoogste van Nederland

De Domtoren in Utrecht is tijdelijk niet de hoogste kerktoren van Nederland. De iconische toren is het komende jaar vijf meter korter omdat vrijdagmiddag de windvaan met de afbeelding van Sint Maarten van de spits is gehaald voor restauratie. Ook het kruis onder de beschermheilige van Utrecht krijgt...