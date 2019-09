Faillissement dreigt voor ex-directeur PSV

Voormalig PSV-directeur Fons Spooren in betere tijden, naast toenmalig voorzitter Harry van Raaij. Ⓒ TLG ARCHIEF

Amsterdam - De rechtbank in Den Bosch buigt zich dinsdagmorgen over een faillissementsaanvraag van Fons Spooren, de oud-directeur van PSV die in 2005 veroordeeld werd wegens ontucht met minderjarige jongens. Volgens Spooren zelf is de faillissementsaanvraag onterecht.