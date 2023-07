’Mensen nemen verkeerde financiële beslissingen door gebrek aan kennis’

Amersfoort - Het is slecht gesteld met onze kennis van financiële producten en regelingen. 40 tot 50% van de Nederlanders is financieel ongeletterd, zo blijkt uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, maakt zich zorgen over de gevolgen. „Mensen nemen verkeerde beslissingen of nemen helemaal geen beslissing.”

Enno Wiertsema, directeur van Adfiz. Ⓒ Wilco van Dijen