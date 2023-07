Eenoudergezinnen worstelen met betalen rekeningen: drie keer zo vaak achterstand

Ruim de helft van de EU-landen doet het qua achterstanden namelijk beter dan Nederland, zo blijkt uit cijfers van het economisch platform ESB. De betalingsachterstanden van Nederlandse huishoudens op de woonlasten zijn Europees gezien dan ook eerder gemiddeld dan laag te noemen.

Lagere inkomens

Wat ook te zien is, is dat de lagere inkomens in Nederland vier keer zo vaak een betalingsachterstand hebben op woonlasten, als de hogere inkomens. En eenoudergezinnen zijn ook de pineut, zij hebben weer drie keer zo vaak achterstanden als het landelijke gemiddelde. Ook zou er bij de betalingsachterstanden een samenhang te zien zijn met leeftijden, als ook het hebben van een eventuele lichamelijke beperking. Maar deze laatste typeringen zijn niet opvallend Nederlands: dat is in alle EU-landen te zien.

Hoger achterstanden

Nederland staat op de vijftiende plek van de in totaal 27. Dat we toch onder het EU- en eurozone-gemiddelde uitkomen, komt volgens het ESB omdat enkele EU-landen hoge achterstanden hebben waardoor het Europese gemiddelde hoger wordt. ’Zo hebben in Cyprus en Ierland respectievelijk 7% en 8,5% van de huishoudens een hypotheek- of huurachterstand – (ruim) twee keer zo veel als het EU-gemiddelde dus – en in Griekenland is dit zelfs 12,5% van de huishoudens’, zo laat het ESB-onderzoek zien.