Online verkopen Ikea schieten omhoog

De Zweedse meubelgigant behaalde een groepsomzet van in totaal €35,2 miljard voor het fiscale jaar 2020, afgezet tegen rond €36,7 miljard aan verkopen in het jaar ervoor.

In Nederland bereikte concern, ondanks de tijdelijke sluiting vanwege het coronavirus dit voorjaar, nog om een omzetstijging van 3,1% op jaarbasis, tot €1,37 miljard uit meubelen en losse woonaccessoires. Zijn topman Paul de Jong van Ikea Retail Nederland zegt in een reactie dat er door zijn zesduizend werknemers bij het zelfbedieningswarenhuis ’keihard is gewerkt om het bedrijf door een lastige tijd te helpen’.

Vooral de online verkopen overtroffen de stijgende lijn van vorig jaar, met destijds al een 48% toename ten opzichte van het jaar ervoor. De verkopen via de webshop beslaan nu bij elkaar rond een vijfde van de totale Ikea-groepsomzet.

’Gezelliger maken’

Ikea zag in de weken dat Nederland binnenshuis werd gedwongen niet alleen meer verkopen, ook groeide de behoefte onder consumenten om het interieur ’gezelliger’ aan te kleden.

Wereldwijd trokken afgelopen jaar ruim 3,6 miljard mensen naar de filialen en webshops.

Ondanks de huidige economische crisis en het heropelevende coronavirus, waardoor in het boekjaar 75% van alle winkels wereldwijd tijdelijk op slot is gegaan, opende Ikea nog eens 26 vestigingen.