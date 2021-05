Reisbranche: maximale druk om coronareispas in juni klaar te hebben

Een lege parkeerplaats bij Schiphol. Ⓒ Ramon van Flymen / Hollandse-Hoogte / ANP

Amsterdam - Er is onrust in de reisbranche ontstaan over de uitlatingen van demissionair premier Rutte rond de introductie van het Europese reiscertificaat. Zaterdag stelde hij bij een EU-top in Portugal dat lidstaten nog zes weken de tijd hebben om het certificaat na goedkeuring op 21 juni te implementeren. Dat zou betekenen dat het certificaat pas begin augustus beschikbaar komt, als de zomervakantie al een eind op weg is.