Steinhoff wil puinruimer Wakkie

Het Zuid-Afrikaanse Steinhoff, na Ikea ’s werelds grootste woonwarenhuis, is verwikkeld in een groot boekhoudhoudschandaal. Het statutair in Nederland gevestigde concern kan €6 miljard aan goodwill in de boekhouding niet hard maken.

Daarom zijn de jaarrekeningen van 2015 en boekjaar 2015/2016 ingetrokken en wordt er door verschillende toezichthouders, waaronder de AFM, onderzoek gedaan naar de rol van de accountant Deloitte.

De rol als lid van de raad van commissarissen bij Steinhoff lijkt Wakkie op het lijf geschreven. De topadvocaat wordt vaker ingevlogen bij bedrijven met grote problemen. Zo werd hij in 2003 bestuurslid van Ahold, dat zich toen moest ontworstelen uit een grootschalig boekhoudschandaal. Van 2009 tot 2015, middenin de financiële crisis was hij vice-voorzitter van ABN Amro.

Rechtszaak

Steinhoff wil vier leden van de huidige raad van commissarissen vervangen door zes nieuwe. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 20 april zal erover worden gestemd. Steinhoff komt in aanloop naar die vergadering met een verdere motivatie over de leden.

Steinhoff is op dit moment met verschillende investeerders in onderhandeling om geld los te krijgen. Daarnaast heeft beleggersclub VEB Steinhoff voor de rechter gesleept wegens misleiding. Nadat de malversaties in de boekhouding naar buiten kwamen, daalde het aandeel 80% en ging €12,5 miljard aan beurswaarde in rook op.

Kwartaalcijfers

Steinhoff maakte de voordracht van de nieuwe raad van commissarissen bekend tijdens de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van hot gebroken boekjaar, dat op 31 december 2017 eindigde. De omzet daalde op jaarbasis met 5% tot €4,9 miljard.