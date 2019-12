Mitsubishi trapt op rem met ontwikkeling diesels

Bij minder populaire modellen zal sprake zijn van een aanzienlijke vermindering van diesels. Dat schrijft de de Japanse zakenkrant Nikkei.

De plannen van Mitsubishi passen in de wereldwijde trend in de auto-industrie om de ontwikkeling van diesels terug te brengen. Voertuigen met een diesel raken ook steeds meer uit de gratie, vooral in Europa. De verwachting is dat de verkoop van dieselvoertuigen in de komende tien jaar met 40 procent zal dalen.

Het resterende dieselwerk van Mitsubishi zal louter nog bestaan uit het upgraden van bestaande modellen. Het gaat dan onder meer om de populaire Outlander SUV.

Eerder maakten Japanse branchegenoten als Nissan, Honda en Toyota al soortgelijke stappen bekend. Ook het Franse Renault is van plan de productie van diesels tot een minimum te beperken.