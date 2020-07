Besi ziet omzet flink stijgen door Chinese vraag

Ⓒ eigen foto

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft zag in het afgelopen kwartaal de vraag uit China duidelijk aantrekken. De toeleverancier aan de chipsector meldde bij de publicatie van de kwartaalcijfers een stijging van de omzet met 34 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. Op jaarbasis groeiden de opbrengsten met 36 procent.