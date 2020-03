Het pensioen moet even worden ontzien. Ⓒ ANP

Het zijn uitzonderlijke tijden. Hoewel ik normaliter een optimistisch mens ben, ben ik somber voor een economie die onzekerder lijkt (is!) dan ooit. Nadenkend over de pensioenen komt ik dan ook maar tot één conclusie; de pensioenen moeten de komende vijf jaar niet worden gekort. En dat moet per direct ’toegezegd’. Daarvoor het ik meerdere redenen.