Investeerder Avedon aan boord bij Macaw

Macaw bestaat ruim 25 jaar en is expert op het gebied van softwareoplossingen van Microsoft en Sitecore. De onderneming mag onder meer bierbrouwer Heineken, energiebedrijf Eneco en supermarktketen Jumbo tot haar klantenkring rekenen. Macaw wil de komende jaren ook over de grens hard gaan groeien, mogelijk deels met een of meerdere overnames.

Avedon is de voormalige investeringstak van zakenbank NIBC en staat sinds 2011 op eigen voeten. Het private equity-huis is goed voor ruim €1 miljard aan investeringen. Avedon investeert in onder meer toiletketen 2theloo en techbedrijf Kinly. De investeerder stak eerder geld in sportschoolketen Fit For Free, lingeriemerk Marlies Dekkers en postbedrijf Sandd, maar die belangen werden afgestoten.