WeTransfer blaast beursgang af

WeTransfer heeft met zijn banken meer dan een jaar gewerkt aan de beursplannen, waarbij naar verluidt aanvankelijk werd gedacht aan een beurswaarde van meer dan €1 miljard voor het bedrijf dat een dienst aanbiedt waarmee grote bestanden die niet in een mail passen, toch te versturen zijn. Ceo George Willoughby spreekt al sinds 2018 over het doel om met WeTransfer naar de beurs te gaan.

Overnames

Vorige week werd bekend dat WeTransfer zou mikken op een waardering van tussen de €629 en 716 miljoen, waarvan het zo’n 40% naar de beurs wilde brengen. Van de opbrengst wilde het €125 miljoen investeren in organische groei en overnames, en zou rond de €100 miljoen gebruikt worden om bestaande aandeelhouders in staat te stellen om hun belangen te verzilveren. Na de beursgang wilde het bedrijf met nieuwe producten en abonnementsvormen komen.

Of het bedrijf verwacht dat op een later moment nog wel naar de beurs te gaan, was uit de verklaring die het deed uitgaan niet af te leiden. Willoughby zegt daarin dat WeTransfers ’toewijding aan het vervullen van de behoefte van zijn wereldwijde klantenkring van 87 maandelijks actieve gebruikers sterk als altijd zal blijven’ en zich te blijven inzetten ’voor het zijn van een verantwoordelijk bedrijf, het uitvoeren van de strategie en ons groeipad voort te zetten terwijl we de mogelijkheden die voor ons liggen zullen benutten.’

Oprichters

Bij eerdere financieringsronden in 2015 en 2019 staken Highland Capital Partners Europe en HPE Growth €22 miljoen en €35 miljoen in WeTransfer.

WeTransfer werd in 2009 opgericht door de Nederlandse techondernemers Bas Beerens, Rinke Visser en Ronald Hans uit frustratie over het feit dat zware bestanden vaak blijven steken op de maximum omvang van bestanden die e-mailberichten kunnen verwerken. Met name in creatieve beroepen zorgde dat regelmatig voor problemen.

Van de oprichters was alleen Beerens nog aan WeTransfer verbonden, al zou ook hij het bedrijf verlaten na de beursgang. Of hij nu langer aanblijft, werd uit het bericht over het afblazen van de beursintroductie niet duidelijk.