Ongepast gedrag gemeld, en dan? ’Van reputatie als viespeuk kom je niet af’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Na een melding over ongewenst gedrag wordt het soms onmogelijk nog met elkaar verder te gaan. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Na de schandalen rond The voice en De wereld draait door durfden velen naar voren te stappen met een melding over grensoverschrijdend gedrag, seksueel of anderszins. Maar hoe ga je daarna weer verder?