ASML denkt flink meer te verkopen door grote vraag chipmakers

Drie jaar geleden ging het management nog uit van een bedrag van tussen de €15 en 24 miljard voor dat jaar. Dat bleek de afgelopen tijd al aan de voorzichtige kant. Vorig jaar haalde ASML een omzet van €14 miljard, waar het dit jaar nog 35% bovenop denkt te doen.

Sinds die vorige strategische update is de omzet van ASML omhoog geschoten. Het bedrijf kan de vraag naar zijn machines voor chipfabricage niet aan. Vanwege het chiptekort waar hele industriële sectoren, waaronder de autoindustrie onder lijden, investeren chipmakers miljarden in uitbreiding van hun capaciteit. Daarvoor kloppen ze vaak aan bij ASML.

Wereldmarktleider

Het bedrijf uit Veldhoven is wereldmarktleider in machines die de minuscule structuren voor de chips in silicium kunnen etsen. Als het gaat om de meest geavanceerde technologie die op het allerkleinste detailniveau kan werken, is het zelfs de enige die de techniek onder de knie heeft.

De brutomarge die het daarop denkt te halen, zullen doorgroeien naar 54 tot 56% in 2025. De afgelopen jaren lagen die tussen de 44,5 en 50%.

Op de langere termijn denkt ASML tot 2030 een jaarlijkse groei van rond de 11% te kunnen behalen. Voor zijn aandeelhouders verwacht ASML de komende jaren zijn dividendbetalingen te kunnen opvoeren en nieuwe programma’s voor de inkoop van eigen aandelen te kunnen lanceren. Momenteel loopt al een programma ter waarde van €9 miljard. In de middag zal de directie van het bedrijf zijn strategie verder uit de doeken doen.