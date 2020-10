’Zweedse investeerder EQT aast op KPN’

Volgens de bronnen van Bloomberg zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden. Daardoor is het ook nog niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. De marktwaarde van KPN bedraagt meer dan 9 miljard euro.

EQT bestaat sinds 1994 en is voortgekomen uit de investeringsarm van de Stockholms Enskilda Bank. De investeerder heeft nauwe banden met de kapitaalkrachtige Zweedse familie Wallenberg. EQT belegt zowel in grote bedrijven, startups als infrastructuur. Het investeringsbedrijf was in Nederland al actief als koper van delen van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Ook investeerde EQT in informatieleverancier Bureau van Dijk.

Overnamegeruchten

Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat er overnamegeruchten rond KPN zijn. Begin 2019 schoot de beurskoers van KPN ruim 10% omhoog door berichten dat de Candese investeerder Brookfield het concern wilde overnemen. Later werd echter niets meer vernomen van Brookfield.

Wel concreet was de poging van de Mexicaanse telecommiljardair Carlos Slim in 2013 om KPN te kopen. Na een maandenlange overnamestrijd sloeg de voormalige PTT de aanval van Slim echter af, met steun van het ministerie van Economische Zaken.

Wie KPN wil inlijven kan dat dus eigenlijk alleen doen in samenspraak met de onderneming zelf en de Nederlandse overheid. Het telecombedrijf wordt beschermd door de Stichting Preferente Aandelen B. Die is ingesteld in 1994 bij de beursgang van KPN en fungeert als een soort waakhond voor de belangen van het bedrijf. Zo kan de stichting in actie komen wanneer een vijandige koper de kop opsteekt.

Consolidatie

Toch wordt er de laatste jaren gespeculeerd op een verdere consolidatie in de telecomsector. In Nederland heeft KPN te maken met toenemende concurrentie van VodafoneZiggo en het fusiebedrijf T-Mobile/Tele2. Beide rivalen zijn al het product van een krachtenbundeling tussen meerdere partijen.