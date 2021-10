Rijkdom Tesla-topman Elon Musk piekt boven $250 miljard

Vooral de zeer voorspoedige rit omhoog in de afgelopen weken van het aandeel Tesla, waar Musk een groot belang in heeft, geeft zijn rijkdom vleugels. Volgens databureau Bloomberg is de hoogste baas bij Tesla goed voor een vermogen van $252 miljard. Alleen dit jaar heeft Musk per saldo al meer dan $80 miljard er bij gekregen.

In tegenstelling tot andere andere automakers wereldwijd heeft Tesla vooralsnog nauwelijks last van de chiptekorten bij de productie van zijn modellen. De fabrikant van automakers liet eerder deze maand dan ook sterke bedrijfsresultaten zien over het derde kwartaal die de koers omhoog stuwden.

Nieuwe opsteker

Maandag kwam daar nog een nieuwe opsteker bij. Autoverhuurder Hertz heeft een grote order geplaatst bij Tesla voor de levering van 100.000 auto’s. Volgens Bloomberg bedraagt de waarde van deze deal $4,2 miljard.

Naast de goede gang van zaken bij Tesla zit het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Musk eveneens in de lift. In september gingen nog succesvol vier toeristen in een baan om de aarde. Eerder dit jaar kwam er nog een lucratieve opdracht van NSA voor de bouw van een ruimtevaartuig.

Zijn grote rivaal Jeff Bezos, oprichter van Amazon, is in rijkdom op grote afstand gezet. Zijn vermogen is met $193 miljard goed voor de tweede plek in de rijkenlijst.

