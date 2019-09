Overnamebod op Wessanen onvoorwaardelijk

De aanmeldingstermijn duurde tot en met 6 september. De overige aandelen kunnen tussen 11 september en 25 september nog worden aangemeld. PAI wil Wessanen van de beurs halen na afronding van de deal, en wil daarvoor idealiter meer dan 95 procent van alle aandelen in het bedrijf in handen hebben.

Het consortium onder leiding van PAI maakte begin april bekend dat het Wessanen wil inlijven. Het bod destijds was 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 885 miljoen euro. In de tussenliggende periode is al wel 0,14 euro dividend per aandeel aan aandeelhouders uitgekeerd. Nu is het bod dus 11,36 euro per aandeel. De overname wordt gesteund door het bestuur en de raad van toezicht van Wessanen en de ondernemingsraad gaf eerder ook een positief advies af.