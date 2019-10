Bedrijven Nederland vaker slachtoffer gijzelsoftware

Bedrijven kunnen door gijzelsoftware bijvoorbeeld niet meer bij hun administratie, gegevens van klanten of andere belangrijke documenten. Ze moeten dan honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's betalen om er weer bij te kunnen.

"We hebben dit jaar al 15 procent meer zaken dan in 2018", zegt Yasin Chalabi van verzekeraar Hiscox, waar bedrijven zich tegen cybercrime kunnen verzekeren. "En dan hebben we nog een paar maanden te gaan."