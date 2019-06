'Arcelor dreigt met sluiting fabriek Tarente'

De fabriek in Tarente voldoet niet aan de milieu-eisen, maar is wettelijk beschermd tegen aansprakelijkheid voor de milieuschade die het bedrijf veroorzaakt. Die bescherming vervalt begin september. ArcelorMittal verwierf de fabriek twee jaar geleden en is die voor ongeveer 1,2 miljard euro aan het moderniseren. Pas als die modernisering is afgerond voldoet de installatie aan de milieu-eisen.

Volgens La Repubblica gaat de Italiaanse minister van Economische zaken Luigi di Maio begin juli met de top van ArcelorMittal in gesprek.