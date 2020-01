Ⓒ ANP

Zijn er in Nederland te veel balanstrutjes of te weinig balanssulletjes? Hoe geëmancipeerd we onszelf ook voelen, het anderhalfverdienersmodel is nog altijd de standaard. Man werkt voltijds, vrouw werkt halftijds. Kijk maar naar de statistieken. Van de vrouwen werkt bijna driekwart in deeltijd en dat is al jaren stabiel. Van de mannen werkt ongeveer driekwart fulltime. Deze verdeling is uniek in de wereld.