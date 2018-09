'AEX opent lager door vrees voor handelsoorlog’

De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week importheffingen opleggen voor buitenlands staal en aluminium. President Donald Trump kondigde een tarief van 25 procent aan voor staal en 10 procent voor aluminium. De stap van Trump kan leiden tot tegenmaatregelen van China, Canada en de EU.

Op het Damrak opende IMCD de boeken. De distributeur van specialistische chemicaliën en voedingsingrediënten behaalde vorig jaar meer omzet en winst, mede dankzij overnames. Ook ICT en Beter Bed kwamen met cijfers. Automatiseerder ICT wist zijn omzet en winst het afgelopen jaar verder op te krikken. Beddenverkoper Beter Bed boekte in 2017 een winst van 9,5 miljoen en een omzet van 416 miljoen euro.

ArcelorMittal

ArcelorMittal en het Japanse Nippon Steel kondigden aan samen op te trekken voor de overname van het financieel geplaagde Essar Steel. De bedrijven richten daarvoor een samenwerkingsverband op.

Het proces om digitaal beveiliger Gemalto samen te voegen met het Franse technologiebedrijf Thales ligt op koers. De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar afgerond, meldde Gemalto bij de publicatie van de jaarcijfers.

Alychlo

Alychlo heeft een flinke stap gezet bij de overname van SnowWorld. De investeerder neemt een optie op 147.508 aandelen in de uitbater van indoorskihellingen over van financieel directeur Wim Moerman van SnowWorld. Daarmee heeft Alychlo nu 73,3 procent van de aandelen in handen en een optie op nog eens 9,25 procent.

In Europa sloten de beurzen donderdag met verlies. De AEX-index daalde 1,1 procent tot 529,59 punten en de MidKap zakte 0,8 procent tot 812,17 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 2 procent omlaag.

New York

In New York reageerden beleggers negatief op de importheffingen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent lager op 24.608,98 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq verloren 1,3 procent.

De euro was 1,2261 dollar waard, tegen 1,2216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 60,92 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent tot 63,93 dollar per vat.