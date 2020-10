Column: zó interesseer je Nederlander voor zijn pensioen

Nederlanders hebben liever iets meer informatie over hun pensioen dan iets minder. Ⓒ ANP/HH

De Autoriteit Financiële Markten heeft dit weer eens onderzocht wat Nederlanders willen weten over hun pensioen. Zonder het onderzoek van de AFM te hebben gelezen is het antwoord: hoeveel krijg ik en vanaf wanneer. Verder wil hij weten of dat dan genoeg is.