Coronamedicijn remdesivir kost $3100 per patiënt

De overheid distribueert het nieuwe medicijn, dat in mei in de VS goedkeuring kreeg voor het gebruik in noodgevallen.

Wereldwijd zijn inmiddels een half miljoen mensen aan het virus overleden; de markt zoekt een uitgebreid getest vaccin en medicijn.

De virusremmer van Gilead is al wel door EMA, het Europese medicijnagentschap, goedgekeurd en geregistreerd als coronamedicijn en mag als medicijn tegen het dodelijke virus in Europa worden voorgeschreven.

De registratie geldt voor een aar en op voorwaarde dat de fabrikant uiterlijk december aanvullende onderzoeksresultaten over zijn productietechnologie aanlevert. Als de Europese Commissie het advies van EMA overneemt, mag het medicijn binnen de Europese Unie voorgeschreven worden aan coronapatiënten. Dat gaat om patiënten met een longontsteking die extra zuurstof nodig hebben.

Tot $5700 voor lange kuur

De totale kosten remdesivir lopen in de Verenigde Staten op tot $3120. Amerikanen met een particuliere verzekering gaan in deze plannen meer betalen voor het medicijn. Patiënten die onder een overheidsprogramma, zoals Medicare, vallen betalen minder.

Gilead zei in de Verenigde Staten opkopers zoals ziekenhuizen ongeveer $520 per dosis in rekening te brengen. Dat komt per behandelingssessie neer op $3120 voor een patiënt die de kortere, meer gebruikelijke behandelingskuur krijgt, en $ 5720 voor de langere behandelingsduur.