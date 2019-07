Lenen wordt duurder voor Turkije

De kredietverlaging, die door grote financiële instellingen meestal wordt gevolgd voor de rente die ze vragen, volgt op het ontslag van de voorzitter Murat Cetinkaya van de Turkse centrale bank door president Erdogan.

Fitch verlaagde de kredietbeoordeling van BB naar BB-. Het ontslag van Cetinkaya betekent volgens het Amerikaanse ratingbureau dat de politieke leiding weinig geduld heeft met de langere periode met zwakke groei en desinflatie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan greep in bij de centrale bank, financiële markten worden terughoudend. Ⓒ FOTO AFP

De Turkse economie is zich aan het heroriënteren, aldus Fitch in zijn oordeel. Dat maakt ook gewag van meer tegenwind in de financiële sector en de gevolgen van een dreiging van Amerikaanse sancties.

Turkije zette deze week de koop van Russische S-400 luchtverdedigingssystemen door. De NAVO verklaarde vrijdag bezorgd te zijn over de consequenties. De Verenigde Staten zijn fel gekant tegen het gebruik van de S-400 binnen NAVO-verband door lidstaat Turkije.