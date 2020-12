Ook Chinees dronebedrijf op zwarte lijst in VS

DJI heeft in 2006 het licht gezien als technologiebedrijf opgericht door Frank Wang in de Chinese provincie Guangdong. Het bedrijf is leverancier van onbemande drones voor commerciële- en luchtfotografie.

Volgens de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, is het bedrijf medeverantwoordelijk voor het ’in de gaten houden van Chinese inwoners met als doel ze te onderdrukken.’ Ook andere Chinese concerns, zoals chipfabrikant SMIC kwamen vrijdag op de zwarte lijst terecht.

Met deze stap moeten Amerikaanse bedrijven eerst een vergunning verkrijgen voordat er zaken met ondernemingen op de zwarte lijst kunnen worden gedaan.

Eerder dit jaar kreeg het Chinese bedrijf TikTok nog de volle laag van de Amerikaanse president Trump. De activiteiten van de videoapp moesten gedwongen onder dak worden gebracht bij partijen in de VS.