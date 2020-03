Verpleegsters lopen pensioenmiljoenen mis door coronavirus

„In verband met de coronacrisis hebben we besloten niet-kritieke investeringen uit te stellen en geen resterende dividendbetalingen te doen”, aldus topman Tex Gunning in een verklaring. Leaseplan heeft al €162 miljoen uitgekeerd over 2019, dit is 60% van het totale dividend, aldus het jaarverslag. Het resterende dividend van ruim €100 miljoen gaat naar de reserves in plaats van naar aandeelhouders als PGGM, het pensioenfonds van zorgpersoneel.

Minder winst, meer omzet in 2019

LeasePlan heeft bijna twee miljoen voertuigen op de weg in dertig landen. Eind 2018 mislukte een beursgang, omdat grootaandeelhouder TDR het onderste uit de kan wilde. Het bedrijf werd daarom als ’tech-platform’ in de markt gezet in plaats van een autoverhuurder.

Over heel 2019 zag LeasePlan de nettowinst met bijna 5% dalen naar €403 miljoen. Het bedrijf had last van kostenstijgingen en investeerde bovendien veel in CarNext, dat wordt klaargestoomd voor een mogelijke verkoop. De jaaromzet steeg wel tot meer dan €10 miljard.