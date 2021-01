Nationale Haringpartij weer uitgesteld

Premium Entertainment

Hulk Hogan is TERUG! ’Er kan van alles gebeuren’

Zelfs wie niet van worstelen houdt, kent zijn naam: Hulk Hogan, intussen al 67, is een ware legende geworden. In de jaren tachtig zette hij de sport als entertainment op de kaart. Samen met WWE-baas Vince McMahon zorgde hij ervoor dat de worstelfederatie WWF (later WWE) wereldwijd bekendheid kreeg e...