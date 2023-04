Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag ’Ik nam ontslag, heb nooit meer gewerkt en geen seconde spijt gehad’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

„De collega’s van Philips in Drachten vroegen waarom ik zo vrolijk was.” Ⓒ ANP/HH

Frans Advocaat had schoon genoeg van zijn baan in een fabriek van Philips. Toen zijn broer en diens zwager stierven bij een vliegtuigongeluk, was voor hem de maat vol. Hij nam ontslag, pas 55 jaar oud. „Daarna heb ik nooit meer betaald werk gedaan of een uitkering ontvangen. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad.”