Brussel: huis mag vanaf 2030 niet langer energielabel G hebben

Als de lidstaten akkoord gaan met het plan van Timmermans moet een heuse ’renovatiegolf’ ontstaan in de Europese Unie. Hoe zo’n verbod op energielabel F en G in de praktijk gaat werken kunnen lidstaten waarschijnlijk grotendeels zelf organiseren.

In Nederland is er al een verduurzamingsplicht voor kantoren. Kantoorgebouwen moeten op 1 januari 2023 tenminste energielabel C hebben. Voor huizenbezitters zijn er nu subsidieregelingen. Onze Vlaamse zuiderburen gaan al een stap verder met een renovatieplicht: wie vanaf 2023 een onzuinige woning koopt moet verbouwen om tenminste energielabel D te bereiken.

Een Europese vergroeningsplicht voor huizen gaat wel gevolgen hebben in Nederland. Van iets meer dan de helft van alle woningen is de energieprestatie bekend: vorig jaar waren er 178.400 woningen met energielabel G en ruim 200.000 woningen met energielabel F.

Timmermans ziet vooral voordelen voor huizenbezitters, want veel eigenaren en huurders van panden met een ’rood’ energielabel kampen op dit moment met een hoge energierekening. „Uiteindelijk betaalt de investering zichzelf terug”, stelt de Nederlandse eurocommissaris. „Het helpt om energiearmoede te bestrijden.”

Het verplichte energielabel bij vastgoedtransacties heeft al een effect op de woningmarkt. Uit een onlangs verschenen onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Maastricht blijkt dat woningen met een rood label (F en G) al tegen minder geld worden verkocht. De prijskorting voor een eengezinswoning is dit jaar al opgelopen tot ruim €30.000.