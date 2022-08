Premium Het beste van De Telegraaf

Column: belegger hoopt op draai centrale bank, maar dat is uitstel van pijn

Door Roelof Salomons

Eind augustus komen centrale bankiers gezellig samen in Jackson Hole, Wyoming. Voor hun jaarlijkse visuitje. En om te praten over de economische toestand in de wereld. Meer dan eens werd hier een belangrijke draai in monetair beleid aangekondigd. Maar deze keer zou ik er niet op rekenen.