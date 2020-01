'AMG dringt risico's uitbreiding VS terug'

AMG meldde dat zijn dochteronderneming AMG Vanadium afvalproducten van een "grote exploitant van een olieraffinaderij in Noord-Amerika" gaat recyclen. Het bedrijf wint uit gebruikte katalysatoren specialistische metalen.

Marktvorsers van ING wijzen erop dat het om een nieuw contract gaat. Tegelijkertijd steekt AMG 300 miljoen dollar in een nieuwe recyclinginstallatie in de VS. Doordat de capaciteit voor hergebruik daarmee verdubbelt, is ook meer aanvoer van gebruikte katalysatoren nodig.

Analisten van ING hanteren een buy-advies en koersdoel van 35 euro voor AMG. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 10.25 uur 2,2 procent hoger 21,67 op euro.

