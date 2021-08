Adyen stoomt door, eBay waardeert samenwerking op $1,1 miljard

Financieel

Hint op afbouw steun Fed speelt Wall Street flink parten

De aandelenbeurzen in New York moesten woensdag aan het einde van de handel flink terrein prijsgeven. Beleggers in de VS kropen in hun schulp nadat uit de notulen van de Federal Reserve de bereidheid naar voren kwam om mogelijk dit jaar een begin te maken met de afbouw van de monetaire stimulering