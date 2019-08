Maurice van Tilburg weg bij Euronext Amsterdam

Van Tilburg was sinds 2015 de hoogste baas bij de Nederlandse tak van het Europese beursbedrijf. In totaal is hij bijna vijftien jaar bij de Amsterdamse beurs werkzaam geweest. Hij wil zich vanaf eind oktober storten op ’persoonlijke projecten’, aldus Euronext. Van Tilburg noemt zijn tijd als topman een „intensieve persiode”. „Ik heb besloten een pauze te nemen om me te oriënteren op een volgende stap. Tevens wil ik extra tijd nemen voor mijn gezin.”

Huis in ’t Veld begint op 1 oktober. Voor haar tijd bij Deutsche Bank werkte de nieuwe beursbaas, opgeleid als organisatiesocioloog, bij Rabobank en ABN Amro.