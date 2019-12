'China hint op zwarte lijst aan bedrijven'

Dat melden Chinese staatsmedia. De publicatie van de lijst wordt naar verluidt versneld vanwege Amerikaanse kritiek op de ontwikkelingen in Hongkong. Eerder gingen al geluiden dat China aan het handelsfront terug zou willen slaan richting de VS vanwege een wet die oproept tot meer democratie in Hongkong. Die wet, die neerkomt op steun aan demonstranten die al een halfjaar de straat opgaan in de zakenstad, werd onlangs door president Donald Trump ondertekend.

Sinds mei dreigt de China al concreet met een zwarte lijst, nadat de Verenigde Staten beperkingen oplegde aan techgigant Huawei.