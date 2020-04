Grootste economie hapert steeds meer

Dat komt naar voren uit belangrijke graadmeters voor de industrie en dienstensector van marktonderzoeker Markit.

De index van Markit die de bedrijvigheid meet, de inkoopmanagersindex, kwam voor de Amerikaanse industrie in april uit op 36,9. In maart werd een stand van 48,5 gemeten. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen gingen in doorsnee uit van een stand van 35.

De dienstensector kromp juist sterker dan kenners hadden voorzien. Hier kwam de graadmeter van Markit uit op 27 in april, tegenover 39,8 een maand eerder. De samengestelde index daalde van 40,9 in maart naar 27,4 in april.