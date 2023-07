Staalreus ArcelorMittal troeft winst- en omzetverwachtingen af

De verkopen kwamen uit op $18,6 miljard, iets boven consensus van verwachtingen van analisten. Het operationeel resultaat is met $1,9 miljard beduidend beter dan de verwachting van $1,68 miljard. Netto hield het concern $1,86 miljard over, daar werd vooraf gerekend op $1,39 miljard.

In reactie zakte het aandeel 0,6% op de Amsterdamse beurs.

De producent had over zijn eerste drie maanden al een duidelijk hoger bedrijfsresultaat, omzet en een veel betere nettowinst afgeleverd dan waarop was gerekend. Het verscheepte toen 14,5 miljoen ton staal. Dit voorjaar voorspelde het een ’verdere verbetering van de winstgevendheid’.

ArcelorMittal krijgt dankzij groen licht uit Brussel zicht op €850 miljoen steun van de Franse staat. Met deze injectie of ’prikkel’ zoals de Europese Commissie noemt kan het verduurzaming van installaties in Duinkerken doorzetten.

Waterstof

Zoals Tata Steel in IJmuiden kondigde ArcelorMittal de bouw van een DRI-installatie aan, waarmee het ovens uiteindelijk - na een fase op gas - op waterstof kan stoken. Daarnaast bouwt het twee elektrische hoogovens, waarmee schrootstaal te smelten is.

Het gaat van gerecycled metaal ook de olympische fakkel voor de Olympische Spelen volgend jaar in Frankrijk maken, bevestigde ceo Aditya Mittal dinsdag.

ArcelorMittal claimt voor 4,4 miljoen ton aan schadelijke CO2 te kunnen afbouwen. Volgens de World Steel Association, die 85% van de marktpartijen vertegenwoordigt, leveren de allergrootste staalmakers dergelijke plannen aan om de uitstoot binnen zeven jaar met 55% af te bouwen, om die in 2050 tot nagenoeg nul te verminderen.

Staalmarkt koelt af

De wereldproductie van staal groeit momenteel niet. Volgens de World Steel Association leverden de grootste producenten samen 158,8 miljoen ton staal in juni af. Dat is een fractioneel verschil met vorig jaar. De Europese productie ging zelfs zo’n 11% omlaag.