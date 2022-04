Amazon-oprichter Jeff Bezos raakt op één dag $20 miljard kwijt

Bezos, die halvewege vorig jaar nog het roer uit handen gaf bij Amazon, zag volgens de rijkenlijst van Bloomberg $20 miljard van zijn vermogen verdampen als gevolg van de koersdreun die het Amerikaanse bedrijf kreeg uitgedeeld vanwege de teleurstelling bij beleggers over de resultaten en de vooruitzichten.

Door de aanhoudende malaise bij het aandeel Amazon in de voorbije maanden is de pijn voor Bezos nog groter. Zijn rijkdom is dit jaar per saldo met $43 miljard gedaald naar $148 miljard. Vorig jaar was hij nog lange tijd de rijkste man ter wereld met een vermogen van ruim boven de $200 miljard.

Zijn rivaal Tesla-baas Elon Musk die recent nog Twitter in handen kreeg, heeft dit jaar ook last van de tegenwind op de beurs. De grootaandeelhouder bij de elektrische automaker is dit jaar per saldo $20 miljard van zijn vermogen kwijt naar $250 miljard..

Bij de rijkste Europeaan, Bernard Arnault, zijn de druiven ook zuur. De topman en grootaandeelhouder bij het Franse luxeconcern LVMH, heeft dit jaar per saldo $42 miljard aan rijkdom verloren tot $136 miljard.