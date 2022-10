Pensioenfondsen ruim 40% meer kwijt aan kosten: vooral bonussen

Dat blijkt uit een rapport van pensioenadviseurs Bell dat donderdag is gepubliceerd.

Het bureau keek naar de jaarverslagen van 184 pensioenfondsen, waarmee nagenoeg alle Nederlandse fondsen zijn meegenomen in het onderzoek. Bijna tien miljoen Nederlanders zijn als werkende of gepensioneerde bij een van deze fondsen aangesloten. De fondsen beheren samen liefst €1755 miljard aan pensioenvermogen.

Kosten

Per deelnemer waren de totale uitvoeringskosten zo’n €1500 in 2021. Daarvan gaat ruim €100 naar pensioenbeheerkosten, zoals voor administratie, controle en advies. De rest is voor beheerkosten en transactiekosten, waarbij prestatievergoedingen dus het grootste deel uitmaken. In totaal maken de bonussen meer dan de helft uit van de uitvoeringskosten voor pensioenfondsen.

De grootste fondsen ABP, voor ambtenaren, en PFZW, voor de zorg, hadden samen maar liefst €4,8 miljard aan uitvoeringskosten. Deze fondsen, met beide meer dan een miljoen deelnemers, boekten in het uitstekende beursjaar 2021 dan ook ruim 10% aan beleggingsrendement, terwijl het gemiddelde voor de rest bijna 5% was. In 2022 dalen de koersen juist fors.