Beursblog: AEX hoger; Signify keldert; AF KLM wint fors

Financieel

Publiek in winkelcentra van Unibail laat geld meer rollen

Shoppers hebben in de maanden april, mei en juni meer uitgegeven in winkelcentra van vastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dan voor de coronapandemie. De eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam haalde dankzij die opleving weer meer huur binnen.