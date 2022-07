Beursblog: AEX naar 728 punten, JustEat bevalt belegger weer prima

Beleggers optimistisch in Europa, ondanks inflatiestijging in Nederland, na daling vorige maand. Ⓒ ANP/HH AEX 727.27 0.68 %

Amsterdam - Amsterdam en beurzen in Europa koersen met winst. Beleggers rop het Damrak slaan vooral JustEat Takeaway in. Ook Unibail is weer gewild. Het aandeel Signify is met 10% daling de spookrijder op een groen Damrak. Air France KLM gaat met staalmaker Aperam voorop in de Midkap. Futures voor Wall Street staan hoger, vooral voor techaandelen.