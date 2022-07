Beursblog: Apple en Amazon geven flinke steun aan opmars Wall Street

Premium Buitenland

Orthodoxe voorstad Tel Aviv leeft bewust in verleden met ’koosjere’ telefoons

Nokia is King in Bnei Brak. Op straat loopt niemand voorovergebogen over zijn smartphone en bij de bushalte kijken mensen rustig om zich heen of praten met elkaar, welhaast een uniek tafereel anno 2022. De ultra-orthodoxe bevolking in deze voorstad van Tel Aviv leeft bewust in het verleden, wars van...