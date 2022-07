Beursblog: Wall Street en AEX beleven stralend herstel in zomermaand

De AEX houdt de wind stevig in de rug tot net onder 730 punten geholpen door het optimisme vanuit de Amerikaanse techhoek. Per saldo schoot de hoofdgraadmeter op maandbasis iets meer dan 10% omhoog. Vooral Just Eat Takeaway valt flink in de smaak gesteund door de goede gang van zaken bij Amazon die eerder deze maand is ingestapt bij dochterbedrijf Grubhun. Signify moet het ontgelden na een waarschuwing over de marges.

