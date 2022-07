Beursblog: zonnige week AEX krijgt mooi einde; Signify onderuit

Beleggers optimistisch in Europa, ondanks inflatiestijging in Nederland, na daling vorige maand. AEX 729.44 0.98 %

Amsterdam - De AEX houdt vrijdag de wind stevig in de rug geholpen door het optimisme vanuit de Amerikaanse techhoek. Vooral Just Eat Takeaway valt flink in de smaak gesteund door de goede gang van zaken bij Amazon die eerder deze maand is ingestapt bij dochterbedrijf Grubhun. Signify moet het ontgelden na een waarschuwing over de marges.