’We gaan weer op reis, maar wel anders’

Atilay Uslu, eigenaar van Corendon. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

De Nederlandse uit Turkije afkomstige reismiljonair Atilay Uslu (52) laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan, al wordt hij als touroperator, luchtvaartbaas en hotelier op drie fronten vol geraakt door de coronacrisis. „Ik heb in mijn 25-jarige loopbaan in het toerisme heel wat crises moeten doormaken. De Turkije-coup in het hoogseizoen van 2016 was in feite erger. Als dit achter de rug is, gaan we echt wel weer massaal op reis, maar alleen anders. Smetvrees en het 1,5m-syndroom blijven voorlopig nog even op vakantie hangen.”