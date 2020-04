Facebook: advertentiemarkt geraakt

Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De corona-uitbraak heeft in het eerste kwartaal nog geen deuk geslagen in de resultaten en het aantal gebruikers van Facebook. Dat blijkt wel uit de cijfers die het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp woensdagavond nabeurs presenteerde. Net als Google gisteren, kwamen de resultaten hoger uit dan in de markt was verwacht, maar er kwam ook een waarschuwing.