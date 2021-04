’Reizen naar Duitsland, Portugal, Spanje en Engeland als eerste weer mogelijk’

Binnenland

Kamer wil bonus voor topman Air France-KLM van tafel

De Tweede Kamer wil dat Air France-KLM afziet van een bonus van 2 miljoen euro in aandelen die topman Ben Smith in het vooruitzicht is gesteld. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) moet in Parijs eisen dat de bonus van tafel gaat. Gebeurt dat niet dan moet hij afzien van verdere staatssteun aan de lu...